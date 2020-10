Coronavirus: 383 nieuw gemelde positieve testen in Den Haag

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 383 meldingen bijgekomen van personen die positief getest zijn op het coronavirus. Dat aantal is iets lager dan zondag, toen waren er 408 nieuwe meldingen. Dat valt op te maken uit de cijfers rondom corona die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandagmiddag bekend heeft gemaakt. Naast de nieuwe besmettingen zijn er zeven nieuw gemelde ziekenhuisopnames in Den Haag.

Landelijk dagcijfer

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 10.353 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Op zondag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.208 positieve tests gemeld. Het waren er aanvankelijk 10.211 maar dat is bijgesteld.

Het dagcijfer van zondag geeft mogelijk een vertekend beeld, omdat zaterdag een gedeelte van de cijfers ontbrak. Die data zijn alsnog toegevoegd aan de rapportage van zondag. Onbekend is hoeveel van de zondag gerapporteerde besmettingen eigenlijk bij de dagcijfers van zaterdag horen.

Cijfers zaterdag incompleet

De cijfers zaterdag waren incompleet door ict-problemen bij de GGD’en. Volgens het RIVM lijkt het probleem met de toelevering van cijfers inmiddels verholpen. ‘Het is nog niet zeker of alle ontbrekende aantallen verwerkt zijn. We houden dus een kleine slag om de arm’, zegt een woordvoerder van het instituut.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 26. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 27 sterfgevallen gemeld.