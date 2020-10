Cuypersgenootschap: bescherm gebouw Koninklijk Conservatorium als gemeentelijk monument

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, wil dat de gemeente Den Haag het gebouw van het Koninklijk Conservatorium gaat beschermen als gemeentelijk monument. Het door architect L.H.J. Waterman ontworpen pand aan de Juliana van Stolberglaan moet plaats gaan maken voor het nieuwe hoofdkantoor van de ANWB. Het Cuypersgenootschap is bang dat daardoor een stuk jong erfgoed zal verdwijnen: “Diverse belangrijke gebouwen van deze architect zijn inmiddels gesloopt.”

Ze bepleit dat in elk geval belangrijkste delen van het gebouw moeten worden opgenomen in een nieuwe ontwikkeling. “Bijzonder is de gevel van de zes verdiepingen hoge noordvleugel met horizontale raamstroken en uitkragende glazen blokjes die kunnen worden gezien als een verwijzing naar noten op een notenbalk. Het gebouw is architectuurhistorisch van waarde als zeer hoogwaardig voorbeeld van het modernisme uit de jaren zeventig en als laat werk van de belangwekkende architect Waterman.”

‘Kwetsbaar erfgoed’

Monumentenzorg Den Haag nam het pand in 2019 op in ‘Post 65‘ een rapportage waarmee inzicht moest worden verkregen in de monumentale en cultuurhistorische waarden van de Haagse bouwkunst uit de periode 1965-1995. In het rapport werd gesproken van kwetsbaar erfgoed daar vele gebouwen in hoog tempo werden gesloopt.