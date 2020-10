Solliciteer: Den Haag FM zoekt onlineredacteur (36 uur)

Den Haag FM is op zoek naar een enthousiaste redacteur online voor 36 uur per week.

Werkzaamheden: als redacteur online bij Den Haag FM ben je inzetbaar voor alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot het publiceren van verhalen op de nieuwspagina’s op internet, sociale kanalen van Den Haag FM. Je signaleert verhalen die ertoe doen, die mensen in onze stad tot nadenken stemmen of die juist een glimlach op het gezicht toveren. Je schrijft die verhalen, verwerkt er foto’s en video’s bij en je weet die verhalen op de juiste manier voor elk kanaal geschikt te maken. Van, jawel, website tot app en Facebook: jij wilt een rol spelen in wat wij maken en hoe we het aan ons publiek voorschotelen.

Functie eisen: voor talent hebben wij altijd plek, stuur jouw motivatie en solliciteer! Helemaal mooi als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

– Afgeronde opleiding HBO journalistiek;

– Minstens 3 jaar relevante werkervaring;

– Zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;

– Creatieve, scherpe en soms kritische denkwijze;

– In staat om voor alle sociale en online media te publiceren;

– Je hebt Haagse roots en/of woonachtig in Den Haag of bereid om in Den Haag te gaan wonen.

Onze ideale kandidaat voldoet aan al deze eisen. Maar als je je hoe dan ook herkent in wat we willen en je denkt daaraan een enthousiaste, professionele bijdrage te kunnen leveren, dan nodigen wij je van harte uit te reageren!

Wij bieden: een uitdagende functie, salaris op basis van leeftijd en ervaring conform de CAO voor het omroeppersoneel, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Aanstelling geschiedt vooralsnog voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een aanstelling voor de duur van onbepaalde tijd.

Sollicitatie: ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met je motivatie en CV vóór 11 november 2020 naar vacatures@omroepwest.nl.