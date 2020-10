Dode in huis Wognumstraat blijkt vermiste vrouw

Het lichaam dat de politie zaterdag vond in een huis in de Wognumstraat in Den Haag is dat van de 35-jarige bewoonster Gita. Dat meldt mediapartner Omroep West. De vrouw was al meer dan twee weken vermist. Dat laat de politie laat maandag weten. Na de vondst is een 26-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Hij zit vast en zijn rol wordt onderzocht.

Bewoners van de Wognumstraat reageerden zondag geschokt op het nieuws dat er een lichaam was gevonden en op het grote politieonderzoek in hun straat. Al snel bleek dat de bewoonster al sinds 9 oktober geen contact meer had gehad met haar familie. Volgens buurtbewoners wilde ze haar relatie verbreken. Op Facebook ging een bericht rond waarin werd opgeroepen naar haar uit te kijken.

Ook was de politie vorige week zaterdag al in haar huis. Een week later waren ze er weer. Toen werd haar lichaam gevonden. Agenten bewaakten het pand totdat zondagochtend een groot sporenonderzoek begon dat duurde tot ’s avonds laat. Rond 21.00 uur werd haar lichaam pas weggehaald uit het huis. Voor het huis van de vrouw liggen inmiddels bloemen en er branden kaarsen.