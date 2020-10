Eerste Kamer debatteert over corona-spoedwet

De Eerste Kamer debatteert maandag tot laat in de avond met de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) over de tijdelijke coronawet. De spoedwet vervangt de noodverordeningen waarin de coronamaatregelen zijn vastgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De Tweede Kamer heeft op 13 oktober ingestemd met de wet, nadat een verbond van acht partijen het wetsvoorstel van het kabinet flink had aangepast. Belangrijke wijziging is dat de Tweede Kamer vooraf moet instemmen met een ingrijpende coronamaatregel. Uitzonderingen gelden voor noodsituaties. Er is voor de nieuwe maatregelen die onder de coronawet vallen, geen toestemming nodig van de Eerste Kamer.

Dinsdag zullen ze er hoofdelijk over stemmen. De verwachting is dat een meerderheid van de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft geen meerderheid in de senaat. Maar in de Tweede Kamer sleutelden ook voorstanders PvdA, GroenLinks, SGP en 50PLUS mee aan de wet. Dat zou in de senaat 50 van de 75 zetels opleveren.