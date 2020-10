Goldband grote winnaar bij Haagse Popnacht

Tijdens de Haagse Popnacht heeft Goldband de meeste prijzen binnengesleept, dat schrijft mediapartner Omroep West. De Haagse band ging met drie ‘planken’ naar huis. De Haagse Popnacht was de afsluiting van de Haagse Popweek en werd in PAARD gehouden.

Goldband, bestaande uit Boaz, Karel en Milo, won Beste Release voor: Van de Roulette naar de Doublet en Beste Videoclip met: Ja Ja Nee Nee. Als kers op de taart won Goldband ook de Haagse Popprijs. ‘Ik voel me dankbaar en blij dat we zoveel waardering krijgen uit deze mooie stad en we gaan er alleen maar harder voor knokken’, zei Milo bij de overhandiging van de prijs.

Het trio maakte vorige week bekend dat waarschijnlijk begin november een nieuw album uitkomt. Daarvoor laat Goldband zich inspireren door onder meer de Nederpop van Doe Maar, Goede Doel en De Dijk uit de jaren tachtig. Karel: ‘We vinden het gewoon hele toffe muziek. Dat willen we terughalen, maar dan met een nieuw tintje. Maar we zitten niet vast aan één genre. Als het maar goed klinkt.’ Milo: ‘We willen niet alleen maar hip-hop maken en zingen over de straat, bitches en drugs handelen. We maken ook geen volkszang als Jantje Smit. We willen interessante popmuziek maken. Zonder ons te conformeren. Dat is onze zoektocht.’

Music Support Act

De Music Support Act werd gewonnen door Juulz. Dit is de enige prijs waar de winnaar niet alleen een ‘plank’ krijgt maar ook duizend euro mee mocht nemen. Vorig jaar werd deze prijs gewonnen door Goldband.

Beste Initiatief

Het Beste Initiatief werd gewonnen door Meet The Urban Pro’s, een samenwerking van Cultuurschakel, PAARD en GUAP, waarbij bijeenkomsten voor Haagse Hiphop, R&B en Urban muziekacts worden georganiseerd om professionals te ontmoeten.

Foto’s Richard Mulder