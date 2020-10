GroenLinks wil herbruikbaar verpakkingsmateriaal voor maaltijdbezorging

GroenLinks wil dat er in Den Haag een experiment komt om het gebruik van herbruikbare verpakkingen te stimuleren bij het thuisbezorgen van maaltijden. De partij kondigt aan een motie in te dienen die het stadsbestuur oproept om zulke experimenten mogelijk te maken.

Als voorbeeld wijst GroenLinks naar een Rotterdams bedrijf wat herbruikbare maaltijdcontainers weer ophaalt, schoonmaakt en terugbrengt naar restaurants zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast hoopt ze op initiatieven van Haagse ondernemers.

“Iedereen die weleens een maaltijd thuis laat bezorgen weet dat dit gepaard gaat met veel verpakkingen. Door initiatieven die hergebruik mogelijk maken te stimuleren kunnen we veel plastic besparen. Hiermee verminderen we de hoeveelheid afval, gebruiken we onze grondstoffen efficiënter en verminderen we onze CO2-uitstoot. Een win-win situatie dus”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.