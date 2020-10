Haags internetbureau Q42 vijf keer genomineerd voor Europese internetprijs

Het Haagse internetbureau Q42 is dit jaar genomineerd voor vijf Lovie Awards, de meest prestigieuze internetprijs van Europa.

De website Rijksmuseum Thuis is genomineerd in de categorie ‘Cultural Institutions’, het Top 2000 online café van de NTR en NPO 2 in ‘Television & Film’ en Q42’s videochattool Borrel in ‘Weird & Experimental’. De app van groothandel in onderdelen Kramp maakt kans om te winnen in de categorie ‘Utilities & Services’ en de Toverspiegel voice-applicatie van de Efteling in ‘Best User Experience’.

In totaal heeft de organisatie dit jaar 1000 inzendingen uit 30 landen beoordeeld. Onder anderen Spotify, The Guardian en WeTransfer dingen ook mee naar een Lovie. Op vote.lovieawards.eu kan het publiek zijn stem uitbrengen voor de People’s Lovie Award. Half november worden de prijzen uitgereikt.

Tekst gaat verder onder tweet.

Wauw, zo vaak zijn we nog nooit genomineerd voor de @lovieawards! @rijksmuseum Thuis, @Efteling Toverspiegel, Top 2000 online café van @omroepntr & @NPO2, de app van @KrampGroep en onze @borrel_app in de race voor de 'Europese Oscar van het internet'. 💪 https://t.co/U4zJHAubAJ — Q42 (@q42) October 26, 2020

Lovie Awards

De Lovie Awards staan bekend als de meest prestigieuze internetprijzen en worden jaarlijks uitgereikt aan Europese bureaus, die de beste websites, apps, social media-campagnes, internetvideo’s en online advertenties hebben ontwikkeld.

Beeld: Q42