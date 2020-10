Haagse Raad van Kinderen denkt mee met indeling beeldententoonstelling Grote Marktstraat

De Haagse Raad van Kinderen roept op om kunst en cultuur voor iedereen betaalbaar en en toegankelijk te houden. In samenwerking met kunstcentrum Stroom Den Haag presenteerden de raad vanuit het Theater aan het Spui de nieuwe ‘Beeldengalerij’ in de Grote Marktstraat. De beeldententoonstelling werd geopend door wethouder Robert van Asten.

‘Ik vind het geweldig dat de beelden in die beeldengalerij steeds een nieuwe plek krijgen. Maar wat de kinderen hier hebben gedaan is dat ze er echt een nieuw verhaal van gemaakt hebben. Met hun eigen fantasie maken ze hun eigen verhalen erbij en dat is het belangrijkste van kunst’ vertelt Robert van Asten enthousiast na het openen van de tentoonstelling. ‘Dit is echt kunst in de openbare ruimte en die kunst is voor iedereen. En dan moet je ook beslissen hoe die buitenruimte eruit ziet met iedereen en dus ook met de kinderen’ vervolgt de wethouder. ‘Over hoe zij verrast willen worden en hoe zij kennis willen maken met cultuur hebben ze een hele sterke mening over dus ik ben erg blij dat ze van Stroom deze kans hebben gekregen’ Aldus wethouder van Asten.

Ook directeur van Kunstcentrum Stroom Arno van Roosmalen is erg te spreken over de samenwerking met de Haagse Raad van Kinderen. ‘We vinden het heel belangrijk dat het een collectie is van de mensen van Den Haag. En met ingang van dit jaar gaan we elk jaar een groep mensen of een individueel persoon die de bevolking representeert vragen om een nieuwe tijdelijke opstelling te maken’ vertelt hij. ‘De Raad van Kinderen hebben we als eerste gekozen omdat we denken dat de beeldengalerij erg toegankelijk is voor kinderen en omdat zij in een manifest hebben aangegeven wat zij het belangvinden van kunst’ vervolgt hij.

‘In de straat zie je alleen maar beelden die je vertellen ‘ga hier naar rechts’, ‘koop dit product’ of ‘stem op deze partij’ en het is juist heel belangrijk dat er ook beelden zijn die zeggen ‘kijk vrij, laat je fantasie de vrije loop nemen” verteld de directeur het kunstcentrum bevlogen. ‘Die onbevangenheid die dat met zich meebrengt die herken ik ook heel erg in hoe de kinderen erover praten en in de keuzes die ze maken’.