Henk Bres start eigen burgerinitiatief tegen de komst van ‘pedopartij’

Beroeps-Hagenees en PVV-fractievertegenwoordiger Henk Bres is op eigen titel opnieuw een burgerinitiatief gestart waarmee hij pleit voor een verbod op pedopartijen, middels een petitie wil hij een verbod op ‘organisaties die de legalisatie van pedoseksuele contacten als streefdoel hebben’. In twee dagen tijd zijn er ruim 2.000 ondertekenaars voor de online-petitie van Bres. “Het gaat lekker. De honderdduizend die ik wil hebben, dat moet gewoon kunnen”, zegt Bres tegen Den Haag FM.

Het is niet de eerste petitie tegen de komst van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), een andere petitie heeft inmiddels bijna 700.000 opgehaald. “Ik hoorde dat er al een petitie was, maar ik hoorde maar niks meer. Het verwaterde. Ik denk ik wacht gewoon even af, maar het duurde te lang. Toen ben ik zelf maar weer begonnen zodat er in ieder geval weer in de Tweede Kamer over wordt gesproken”, zegt Bres over zijn burgerinitiatief. “Het is niet normaal! Het kan ook te ver gaan, je ken ook doorslaan. Ik wil dat de Tweede Kamer zegt dat deze partij wordt verboden. Ik ben voor vrijheid van meningsuiting, maar dit mag gewoon geen bestaansrecht hebben. Nooit!”

De PNVD wil meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen, de PNVD staat voor dat er geen wettelijke leeftijdsgrens meer is om seksueel actief te zijn. “Drie van de punten sprongen mij echt in het oog: seks met kinderen, seks, met dieren en necrofilie moet legaal worden. Dat hoort niet thuis in Nederland. Het kan niet dat die in de Tweede Kamer komen, een partij of een vereniging mogen oprichten.” Op het Jaarbeursplein in Utrecht werd zondagmiddag, op initiatief van de organisatie Save All Kids, gedemonstreerd tegen pedofilie.

TEKEN A.U.B ALLEMAAL EN GEEF HET DOOR AAN UW FAMILIE, Ouders zijn u dankbaar,

Dierenvrienden zijn u dankbaar,

Nabestaande zijn u dankbaar. Burgerinitiatief: verbod op pedopartijen https://t.co/TfvhgfKxI6. — Henk Bres (@henkbres) October 25, 2020

De beroeps-Hagenees kwam eerder al in actie tegen pedofielen, zo liet hij in 2017 liet hij duizenden stickers maken met de tekst ‘Ik ben anti pedo!’ en was hij initiator van een burgerinitiatief tegen pedofielenvereniging Martijn, die werd later door de Hoge Raad verboden. “Het is gelukt en nou gaat het weer lukken, daar ben ik heilig van overtuigd.”