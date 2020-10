Hubertustunnel dinsdagnacht gesloten voor onderhoudswerkzaamheden

De Hubertustunnel is vanwege onderhoudswerkzaamheden van dinsdag 21.00 uur tot woensdag 06.00 uur gesloten voor het verkeer. Dat laat de gemeente Den Haag weten. Ook in december wordt de tunnel tweemaal gesloten voor werkzaamheden.

Verkeer richting Scheveningen wordt omgeleid via de Oude Waalsdorperweg, de Waalsdorperweg, de Oostduinlaan, de Carel van Bylandtlaan en de Raamweg. Verkeer richting Wassenaar wordt omgeleid via de Raamweg.

In december zal de tunnel opnieuw tweemaal worden gesloten voor werkzaamheden, dat zal zijn in de nacht van 7 op 8 en in de nacht van 9 op 10 december. In alle gevallen is de weg gesloten van negen uur in de avond tot maximaal zes uur de volgende ochtend.