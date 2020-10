‘Kamers met aandacht’ moet jongeren helpen op weg naar zelfstandigheid

Voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die na een verblijf bij een zorgorganisatie niet thuis of zelfstandig kunnen wonen lanceert de gemeente Den Haag in samenwerking met zorgaanbieders ‘Kamers met aandacht.’ Bij dat initiatief worden jongeren gekoppeld aan mensen die een kamer over hebben waar de jongere dan terecht kan. Tegelijkertijd krijgen de jongeren ook begeleiding van een hulpverlener waarmee een eigen netwerk wordt opgebouwd zodat ze uiteindelijk volledig zelfstandig zijn.

“Voor onze jeugdige cliënten is Kamers met aandacht een prachtige mogelijkheid om op zichzelf te gaan wonen met informele steun van iemand in de buurt. Een mooie tussenstap tussen beschermd wonen in een grotere groep en volledig zelfstandig wonen in je eentje. Dat geeft vertrouwen. Onze herstelondersteuners blijven natuurlijk wekelijks begeleiding bieden, maar zijn toch meer op afstand. Vergelijk het met ‘uit huis gaan’ en bij iemand intrekken, waarbij je naast je huisgenoot altijd terug kan vallen op je ouders of begeleiders”, vertelt Sjoerd Greefhorst, manager bedrijfsvoering bij Stichting Anton Constandse.

“Jongeren moeten een eigen leven kunnen opbouwen en aan hun toekomst kunnen werken. Wie plek over heeft in huis, helpt een jongere hiermee een eigen leven op te bouwen en doorbreekt misschien een patroon van eenzaamheid”, zegt zorgwethouder Kavita Parbhudayal.

Het initiatief van ‘Kamers met aandacht’ is eerder al van start gegaan in Utrecht, daar werden 21 jongeren op deze manier aan een woonruimte geholpen. Voor Den Haag is afgesproken dat de proef een jaar zal duren en wordt gezocht naar minimaal tien kamers, voor de proef werkt de gemeente samen met Stichting Kamers met Aandacht, Jeugdformaat en Stichting Anton Constandse. Het initiatief gaat dinsdag van start.