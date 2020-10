Minister Slob in quarantaine, medewerker positief getest op coronavirus

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) gaat in quarantaine, Slob doet dit omdat een medewerker positief werd getest op het coronavirus. Een bericht over de besmetting kreeg de minister maandag terwijl men bezig was met de behandeling van de Mediawet.

“Tijdens het debat kreeg ik het bericht van een van mijn medewerkers dat corona bij de persoon was vastgesteld. Niet snel daarna kreeg ik vanuit de Corona-app bericht dat ik meer dan een kwartier in contact was geweest met iemand die corona heeft.” Daaropvolgend heeft Slob het debat verlaten, het debat zelf is geschorst. “Ik werk door vanuit huis”, zo laat Slob weten.

Ik ga in quarantaine. De app CoronaMelder heeft mij gewaarschuwd. Een medewerker blijkt positief getest op het coronavirus. Ik laat me zo snel mogelijk testen. Ik werk door vanuit huis. — Arie Slob (@arieslob) October 26, 2020

De minister zegt zich te laten testen op het virus zodra hij klachten ervaart, vooralsnog zou daar geen sprake van zijn. “Voor de duidelijkheid: ik zal me laten testen zodra ik klachten krijg. Die heb ik nu niet. De komende dagen ben ik in quarantaine.”

Foto: Rijksoverheid