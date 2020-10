Motorclub Caloh Wagoh wenst rechtbank ‘lekker de tering’

De civiele procedure tegen motorclub Caloh Wagoh Main Triad heeft weken vertraging opgelopen. Volgens de advocaat, die een aantal clubleden vertegenwoordigt, is de verdediging niet op tijd door de rechtbank op de hoogte gebracht van de zaak. De rechtbank heeft besloten de zaak tot 14 december uit te stellen. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De rechtbank vindt dat de club wel op de juiste manier is opgeroepen, onder meer met een bericht in de Staatscourant en een mail van de rechtbank afgelopen zomer naar de club, waarin onder meer de datum en locatie van de zaak werd aangekondigd. Omdat daar een dag later als reactie kwam ‘krijg lekker de tering, met vriendelijke groet Caloh Wagoh MC’, vindt de rechtbank dat de club op de hoogte had kunnen zijn van de zaak. Maar om de advocaat meer voorbereidingstijd te gunnen is de zaak toch uitgesteld.

Caloh Wagoh is een club met in Nederland enkele honderden leden. In 2016 ontstond de club toen de Haagse Crips, onder leiding van kopstuk Delano R. (50), werden samengevoegd met motorclub Trailer Trash Maro Djipen ‘Ons Leven’, onder leiding van ‘Godfather’ Greg R. (72). Beide mannen staan bij het Openbaar Ministerie (OM) te boek als ‘moordmakelaars’ die onder meer moorden zouden hebben uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces. Delano ‘Keylow’ R. en Greg R. zitten sinds 2019 vast voor hun mogelijke betrokkenheid bij twee moorden uit 2017.

Criminele activiteiten

Volgens het OM is Caloh Wagoh ‘structureel en onlosmakelijk’ verbonden met criminele activiteiten en niet, zoals de leden beweren, slechts een passie voor motorrijden. Volgens het OM zouden veel leden niet eens op een motor kunnen rijden.

De zaak tegen Caloh Wagoh is onderdeel van een landelijk optreden om zogenaamde outlaw motorcycle gangs te verbieden. Clubs als No Surrender, Hells Angels, Satudarah en Bandidos werden al eerder door de rechter verboden. Het hoger beroep van de Hells Angels loopt nog, het gerechtshof in Arnhem doet in die zaak half december uitspraak.