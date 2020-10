Sjaak Polak: “Als je een droombaan als bondcoach kan krijgen bij de vrouwen, dan ben je gek als je het niet doet”

De naam van Sjaak Polak (hoofdtrainer ADO Vrouwen) werd dit weekend genoemd als mogelijke kandidaat voor de functie van bondscoach voor de Oranje Leeuwinnen, oud-international Leonne Stentler zei bij Omroep West er niet gek van te kijken als Polak het in de toekomst wordt. “Dan zal ik maar heel snel mijn papieren moeten halen”, zegt Polak lachend in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal ziet na de Olympische Spelen de Haagse Sarina Wiegman vertrekken als bondscoach, zij gaat dan aan de slag in Engeland.

“Ik heb denk ik in het verleden wel bewezen dat ik het aan kan.” Wanneer hij gevraagd wordt voor de functie dan gaat hij daar zeker op in zegt Polak: “Daar ga ik nog geeneens een minuut over slapen.” De papieren die hij nodig heeft voor de functie wil hij zeker gaan halen: “Ik wil zo hoog mogelijk komen. En als je dan een droombaan als bondscoach kan krijgen bij de vrouwen, dan ben je gek als je het niet doet.”

De trainer is sinds de zomer van 2019 coach van ADO Den Haag Vrouwen, maar momenteel worden er door de vrouwen geen competitiewedstrijden gespeeld, volgens de coronamaatregelen vallen die wedstrijden onder de amateursport. Dat betekent niet dat men stil zit: er wordt nog gewoon druk getraind. “Het is een mooi vak. Amateurtak vind ik niet”, zegt Polak. “Ze trainen iedere dag en wat ze moeten doen en laten ervoor dat is een hele hoop. Plus het feit dat er in het vrouwenvoetbal ook gewoon Champions League-plaatsen verdiend kunnen worden. Ik heb het al eens eerder gezegd: dat ga je niet bij een tweede of derdeklasser verdienen. Ik noem het geen amateurtak meer.”

LEES OOK: Boek over het leven van Sjaak Polak: ‘Even serieus’