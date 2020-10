SP bepleit testen in wijken voor beter beeld van corona-besmettingshaarden

SP Den Haag-fractievoorzitter Lesley Arp maakt zich zorgen over het oplopend aantal coronabesmettingen en de druk die dat legt op zorgpersoneel. “Het is uitermate schrijnend, maar vooral ook voor de zorgmedewerkers”, zegt Arp in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Dit weekend werd duidelijk dat Haagse ziekenhuizen te maken hebben met een tsunami aan corona patiënten, het AD tekende op dat ambulances rondjes moeten rijden omdat ze patiënten niet kwijt kunnen. Arp omschreef die berichtgeving als ‘dramatisch’. “Ik denk dat Den Haag meer kan doen, maar ook landelijk, ik denk dat we meer kunnen doen om te zien waar de besmettingen zitten. Ik denk dat je veel meer in de wijken moet gaan testen.” Arp hoopt op die manier een duidelijker beeld te krijgen van besmettingshaarden die vervolgens kunnen worden aangepakt.

Eerder deed de SP al samen met Hart voor Den Haag een oproep om te kijken of Bronovo-ziekenhuis kan worden ingezet als extra locatie voor corona patiënten, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. “We hebben al eerder met Hart voor Den Haag gezegd: ‘kijk naar die optie’. Ik vind het belangrijk dat het stadsbestuur de vinger aan de pols houdt bij het onderzoek daarnaar.”

Dramatisch dit… Het is 5 over 12 in de regio, zowel voor zorgverleners die al op hun tandvlees lopen als patiënten & hun naasten. Ik mag hopen dat we niet tot de persco v Rutte & De Jonge moeten wachten voordat we horen hoe we deze crisis in Den Haag e.o. het hoofd gaan bieden. https://t.co/m42QNTWlyE — Lesley Arp (@lesley_arp) October 23, 2020

De Haagse Stadspartij (HSP) kondigde dit weekend aan een spoeddebat te willen over de problemen in de zorg door corona. HSP wil hulp bij overplaatsing patiënten aan families en vraagt inzet van stadsbestuur met betrekking tot horecapersoneel wat kan ondersteunen in de zorg.