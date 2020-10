‘Coronamaatregelen zullen tot in december gaan duren’

De coronamaatregelen zullen tot in december gaan duren, en misschien wel iets langer, dat zei minister Hugo de Jonge dinsdagavond tijdens een persmoment over het coronavirus. Het zal volgens hem nog even gaan duren voordat de besmettingsgraad met het coronavirus ver genoeg omlaag is. Er zijn dinsdag geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Het is volgens premier Mark Rutte nog te vroeg om conclusies te trekken over de effecten van de gedeeltelijke lockdown. Pas later in de week zal meer duidelijkheid komen over de gevolgen van onder meer sluiting van de horeca. Eerder had het kabinet gezegd dat de strengere maatregelen vooralsnog vier weken zouden duren, vanaf medio oktober.

Volgende week dinsdag komt het kabinet in principe weer met een persconferentie zei Rutte dinsdag. Tenzij cijfers aanleiding geven tot een andere afweging, voegde hij eraan toe.