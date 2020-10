Coronavirus: 413 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 413 meldingen bijgekomen van personen die positief getest zijn op het coronavirus. Dat aantal ligt hoger dan maandag (383) het geval was. Naast de nieuwe besmettingen is er sprake van negen nieuw gemelde ziekenhuisopnames en vier nieuw gemelde overlijdens in Den Haag. Dat valt op te maken uit de cijfers rondom corona die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend heeft gemaakt.

In heel Nederland werden in de afgelopen 24 uur 10.315 nieuwe meldingen geregistreerd van personen die positief werden getest, dat is nagenoeg gelijk aan het aantal gemelde besmettingen van maandag.

In de afgelopen zeven dagen zijn 67.542 positieve tests geregistreerd. Vorige week meldde het RIVM 55.587 nieuwe gevallen in de week ervoor. Het aantal nieuwe meldingen stijgt minder snel dan in de week ervoor. “Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden”, aldus het RIVM.

Aantal corona patiënten in ziekenhuizen stijgt

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 109 toegenomen. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2358, van wie er 529 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Dat is een stijging van 25 ten opzichte van maandag. Twee ic-patiënten liggen in Duitsland.

Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) meldde de laatste cijfers dinsdag. Volgens het centrum zijn de laatste 24 uur 30 patiënten overgeplaatst van de ene regio naar de andere. Dat gebeurt om de druk zoveel mogelijk over ziekenhuizen in het land te verspreiden. Van de patiënten die werden verplaatst, liggen er zes op de ic.