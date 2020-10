Laatste Blauwe Tram gaat weer rijden: ‘Het is wonderlijk wat er bewaard is gebleven’

Demonstraties op Koekamp tegen corona-spoedwet

Tegenstanders van de coronawet zullen dinsdag demonstreren op de Koekamp. Dat meldt mediapartner Omroep West. In eerste instantie wilden ze op het Plein demonstreren, maar de gemeente Den Haag geeft hier geen toestemming voor.

Voor vandaag is een aantal demonstraties aangemeld. Er is ruimte voor deze demonstraties van 15 tot 18 uur op de Laan v Reagan & Gorbatsjov. Zo kunnen demonstranten hun boodschap voor het voetlicht brengen en blijft de binnenstad veilig en toegankelijk voor bewoners & bezoekers. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) October 27, 2020

Het protest mag van 15.00 uur tot 18.00 uur duren. Volgens verslaggever Sander Knura wil de organisatie graag ’s avonds demonstreren en nemen zij geen genoegen met het geboden alternatief door de gemeente.

De organisatie van de demo's wil graag 's avonds demonstreren maar dat staat Den Haag niet toe. De organisatie schrijft dat ze van plan zijn om 'gewoon naar de aangemelde plekken gaan en nemen waar wij recht op hebben.' https://t.co/NY8pVHVJlF — Sander K. (@sanderknura) October 27, 2020

In de Eerste Kamer wordt dinsdagavond gestemd over de spoedwet. De verwachting is dat een meerderheid van de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft geen meerderheid in de senaat. Maar in de Tweede Kamer sleutelden ook voorstanders PvdA, GroenLinks, SGP en 50PLUS mee aan de wet. Dat zou in de senaat 50 van de 75 zetels opleveren.

Beeld: Demonstrant bij protest op het Plein (7 okt.) tegen de spoedwet