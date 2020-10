Eerste Kamer stemt met ruime meerderheid voor coronawet

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht de tijdelijke coronawet aangenomen. In een hoofdelijke stemming steunden 48 senatoren van de coalitiepartijen en GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS de spoedwet, die een wettelijke grondslag moet geven aan het coronabeleid. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Tegen waren 24 senatoren van FvD, PVV, fractie-Otten, SP en Partij voor de Dieren. Maandag tijdens de behandeling werd al duidelijk dat het kabinet kon rekenen op een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer nam de coronawet eerder deze maand al aan, nadat die op belangrijke punten was gewijzigd. De coalitie had daarover een verbond gesloten met de vier oppositiepartijen. Zo regelden ze dat de coronaboete omlaag gaat en dat de Tweede Kamer vooraf een week de tijd krijgt om nieuwe maatregelen te wijzigen of af te keuren. Alleen in noodsituaties kan de instemming achteraf worden gezocht. Een fiat van de Eerste Kamer voor de losse coronamaatregelen is echter niet nodig.