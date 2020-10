Familie Orlando wil dat Sylvana Simons vermeende suggestie terugneemt

De familie van Orlando Boldewijn eist dat politica Sylvana Simons van Bij1 uitspraken terugneemt waarin ze suggereert dat huidskleur een rol speelde bij het politieoptreden na de vermissing van de 17-jarige Rotterdammer, dat schrijft de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra maandagavond op Twitter. Volgens Simons is er sprake van een misverstand omdat ze die suggestie nooit gewekt heeft, zegt ze tegen Omroep West.

Orlando (17) verdronk op 18 februari 2018 in de Haagse wijk Ypenburg. Daarvoor was hij een week vermist. Simons vroeg zich in een Facebookpost af waarom de verdwijning van Anne Faber wel zoveel aandacht kreeg en die van Orlando niet. ‘Wat is het verschil tussen Anne en Orlando?’

Volgens nabestaanden van Orlando heeft Simons de uitspraken niet teruggenomen en ‘vreet dat nog altijd’, aldus Diekstra die zegt dat racisme geen enkele rol heeft gespeeld bij de aanpak van de politie na de verdwijning van Orlando. Hij noemt het dan ook een misselijkmakende suggestie over de rug van Orlando.

Reactie Simons

‘Als moeder kan ik me het verdriet niet eens voorstellen dat de ouders doormaken na het verlies van hun geliefde zoon. Ik spreek naar hen mijn oprechte medeleven uit.

Ik begrijp dat zij eraan hechten van mij te horen dat ik spijt heb van uitspraken die suggereren dat de politie in haar handelen beïnvloed is door de huidskleur van Orlando. Deze uitspraken zijn door mij niet gedaan. Wel heb ik in een Facebookbericht vragen gesteld. Ook heb ik een artikel gedeeld van RTL Nieuws waarin vergelijkbare vragen werden gesteld.

Ik wil advocaat Diekstra vragen om verdere communicatie niet via de media te laten verlopen. Dat lijkt mij het meest respectvol voor alle betrokkenen. Wanneer hij of de familie zelf contact met mij op wil nemen, dan sta ik daar natuurlijk open voor.’

Roy B.

Afgelopen juli legde de rechtbank verdachte Roy B. ruim 3,5 jaar cel op omdat hij Orlando in het ijskoude water had laten liggen.