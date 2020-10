Hart voor Den Haag wil duidelijkheid over toekomstplannen Pier Scheveningen

Hart voor Den Haag (HvDH) wil van het stadsbestuur weten wat de status is van onderzoeken die worden gedaan naar een nieuwe Pier op Scheveningen. De Volkskrant schreef deze week over de mogelijkheden voor de kust van Scheveningen: een nieuw wandelhoofd, ‘eventueel naast de tweede’, zou daarbij de voorkeur hebben voor de eigenaren van de huidige Pier.

Plannen voor een nieuwe pier die wordt gebouwd in de oude stijl zoals die tussen 1901 en 1943 was worden met enthousiasme ontvangen bij Hart voor Den Haag. “Elke vorm van terugkeer naar de vroegere grandeur van Scheveningen juichen wij van harte toe”, zegt Sluijs. “Een nieuwe Pier in de stijl van het Kurhaus zou een mooi voorbeeld zijn, maar wij willen géén sloop van de oude Pier voordat de nieuwe klaar is. En alles in overleg met bewoners en ondernemers.”

De Pier werd in 2014 verkocht aan projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed en hotelbedrijf Danzep, zij zorgden ervoor dat de Pier weer werd opgeknapt en open kon gaan. Daarna kwam er een reuzenrad op de Pier. Dat er nagedacht wordt over de toekomst van de Pier blijkt uit documenten die HvDH-raadslid Ralf Sluijs heeft opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).