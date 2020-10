“Kabinet zal vanavond waarschuwen voor nieuwe maatregelen”

Politiek commentator Frits Wester verwacht niet dat minister-president Mark Rutte dinsdagavond extra coronamaatregelen zal aankondigen. “Ik denk het eigenlijk niet. Maar het zijn wel dagkoersen, het kan ieder moment veranderen”, zegt Wester in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

Belangrijk zal zijn of het aantal coronabesmettingen af gaat nemen, zo stelt Wester. “Gebeurt dat niet, dan kan het zijn dat er later deze week of volgende week nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Daar zal vanavond voor gewaarschuwd worden.”

Mediapartner Omroep West wist maandag te melden dat het kabinet naar verwachting geen nieuwe, ingrijpende maatregelen aan zou kondigen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Twee weken geleden werd nog een gedeeltelijke lockdown afgekondigd, daardoor zijn restaurants en cafés gesloten.

‘Klap in je bek’

“Wat ik hoop… Ik hoop dat wij weer beperkt open mogen”, zegt Mario van Dijk van restaurant DiSopra in Haags Bakkie op Den Haag FM. De verwachting is dat de horeca nog zeker twee weken dicht moet blijven. “We blijven doorgaan waar we mee bezig zijn. En, tsja… Hier wordt niemand vrolijk van.”

De op 13 oktober afgevaardigde maatregelen betekende voor Van Dijk dat hij opnieuw de deuren van zijn restaurant moest sluiten. Dat viel hem zwaarder dan bij de eerste lockdown in maart, hij zag ook veel collega’s overgaan op het thuisbezorgen van maaltijden en dat zorgt voor extra concurrentie zegt de ondernemer in Haags Bakkie. “Er zijn zeker minder bestellingen. We blijven wel open. Om bezig te zijn en het personeel niet thuis te laten zitten.”

Van Dijk heeft er wel van gebaald dat zijn restaurant de deuren moest sluiten terwijl hotels hun restaurant voor gasten open mochten houden. “Dat is wel een klap in je bek: dat je als restaurant niet open mag, maar bij een hotel wel. Breng het eten gewoon naar de kamer, dan is ook dat restaurant dicht.”

‘We kregen gewoon de rekening voor de huur van de unit!’

Op de Haagse Markt wordt gevreesd voor een mogelijke nieuwe lockdown waarbij de markt opnieuw dicht zou moeten. “Dat wordt dan zo’n grote zorg… Als ik weet dat ik door moet betalen, dan wil ik niet dichtgaan”, zegt Nel Kames op Den Haag FM. Kames moest haar kraan eerder dit jaar ook al sluiten. “Wij zijn drie maanden verplicht dicht gegaan.”

De ondernemer kan er niet over uit dat ze gewoon moet betalen terwijl ze in die periode geen omzet heeft kunnen hebben. “We kregen gewoon de rekening voor de huur van de unit! Dat kan er bij mij gewoon niet in. Vergelijk het met een huis: je moet wel huur betalen, maar je mag er niet in wonen.”

Het AD tekende maandag op dat wethouder Hilbert Bredemeijer van plan zou zijn om de marktkooplui 2,5 maand huur kwijt te schelden. “Daar zouden we al blij mee zijn”, zegt Kames. “Eigenlijk zou ik het liefste een gesprek met hem aangaan. Want buiten dit hebben we een hele nare periode achter de rug met een verbouwing van de markt.”

‘Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel lastig is’

“In maart heeft men goed geacteerd met maatregelen en een steunpakket. Nu weten we eigenlijk niet zo goed waar we aan toe zijn en hoe lang het duurt. Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel lastig is. Ook mentaal, houd het maar eens vol al die maanden”, zegt Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland.

“Het economische effect is gigantisch. Het is een enorme klap die uitgedeeld is. Ik hoop ook dat het hier bij blijft.” Biesheuvel noemt het niet waarschijnlijk dat er vanavond nieuwe maatregelen worden afgekondigd. “Wij weten goed wat de kern is. En de kern is dat men vooral gaat zeggen: ‘hou vol’.”