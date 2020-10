Nieuw bord moet duidelijk maken waar gewerkt wordt aan fietsverkeersveiligheid

In Den Haag worden voortaan speciale borden geplaatst bij fietsverbeterpunten, zo’n bord wordt geplaatst bij straten en pleinen waar de gemeente mee aan de slag gaat om het er voor fietsers beter en veiliger te maken. Bij het Valkenbosplein is maandag het eerste Haags Fietsverbeterpuntbord onthuld door mobiliteitswethouder Robert Van Asten.

“Juist omdat we de fietser duidelijk willen maken waar in de stad aan fietscomfort en verkeersveiligheid wordt gewerkt, hebben we dit bord ontworpen. Zo kunnen fietsers in één oogopslag zien waar er voor hen gewerkt wordt en begrijpen ze beter waarom ze tijdelijk moeten omrijden”, zegt Van Asten.

Op het Valkenbosplein, waar nu het bord te vinden is, worden fietspaden breder gemaakt en er komt meer ruimte voor fietsers om te wachten bij de verkeerslichten. Daarnaast worden rijstroken vernieuwd en verkeerslichten beter op elkaar ingesteld.