Oud-wethouder Karsten Klein als lijstduwer op CDA-kandidatenlijst

Oud-wethouder Karsten Klein staat op plek 49 op de conceptkandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, Klein staat daarmee net boven ministers Ferd Grapperhaus en Ank Bijleveld-Schouten. De CDA-lijst wordt aangevoerd door Hugo de Jonge, op twee staat Pieter Omtzigt.

Tekst gaat verder onder tweet.

Vandaag presenteren wij de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. #teamCDA ūüí™ Bekijk de lijst hier: https://t.co/306uowE6rj pic.twitter.com/Up4T4BJm1X — CDA (@cdavandaag) October 27, 2020

Klein is nu directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis, daarvoor was hij 13 jaar actief in de Haagse gemeentepolitiek. In maart van 2019 verliet hij de lokale politiek met de ambitie om voor zijn partij het Europees Parlement in te gaan, dat ging op het laatste moment wegens privéredenen niet door.

De Haagse oud-wethouder is niet de enige Hagenaar op de lijst van het CDA: Wytske Postma is opnieuw op de kieslijst te vinden, het huidig kamerlid staat op een negentiende plek. Daarnaast valt op dat presentatrice Lucille Werner de Tweede Kamer in wil, zij staat op een verkiesbare tiende positie bij de christendemocraten.

Huidig kamerlid Chris van Dam komt staat niet op de nieuwe kandidatenlijst van de partij. Het kamerlid spreekt van een eigen keuze nadat duidelijk werd dat hem plek 24 op de lijst werd aangeboden. Klein spreekt op Twitter van ‘een verlies voor het CDA’.