Politie komt met naam en foto van verdachte fatale steekpartij bij de Pier

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht op NPO1 zal de politie dinsdagavond een foto laten zien van een verdachte van de fatale steekpartij in Scheveningen op 10 augustus. Ook wordt de naam van die verdachte bekendgemaakt. De 19-jarige Rotterdammer Chuchu bezweek aan de verwondingen die hij opliep bij de steekpartij.

Mediapartner Omroep West weet te melden dat er gezocht wordt naar de 20-jarige Tyrece Raoul Balbin uit Amsterdam. Hij is tijdens het incident, waarbij de 19-jarige Rotterdammer Cennethson Janga om het leven kwam, op beelden te zien met een vuurwapen in zijn hand. De politie denkt dat hij zich schuilhoudt en maakt daarom zijn foto en naam openbaar. Tyrece is mogelijk in het bezit van een vuurwapen. Wie hem ziet of weet waar hij is, wordt daarom gevraagd hem niet zelf te benaderen, maar de politie te waarschuwen.

Eerder werden al vier verdachten door de politie aangehouden. Direct na het steekincident werden twee 20-jarige Amsterdammers aangehouden die worden verdacht van doodslag in vereniging, later werden ook twee Rotterdammers, waaronder rapper Blacka, opgepakt.

Een ruzie tussen vermoedelijk twee groepen jongeren leidde op 10 augustus rond 18.30 uur tot het dodelijke steekincident bij de Pier op Scheveningen.

Foto: Politie.nl