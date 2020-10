Coronavirus: 413 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

Tweede Kamer herdenkt Franse leraar Samuel Paty

Met een moment stilte heeft de Tweede Kamer heeft vanmiddag de Franse leraar Samuel Paty herdacht. De leraar werd op 16 oktober onthoofd nadat hij Mohammed-cartoons had laten zien in zijn les over de vrijheid van meningsuiting.

“Frankrijk is in rouw, wij rouwen mee”, zei Kamervoorzitter Khadija Arib in de Tweede Kamer. Arib sprak van een inktzwarte gebeurtenis: “Een 18-jarige islamist heeft hem op gruwelijke wijze vermoord.”

“Je maag draait om en je hart slaat over bij zo’n gruwelijke daad”, zei minister-president Mark Rutte over de moord. “Het vrije woord kan en mag nooit geslachtofferd worden op het altaar van extremisme. Juist in het onderwijs moet die vrijheid er voluit zijn.” Daarnaast spraken zowel de premier als de Kamervoorzitter hun steun uit voor de leraren en het werk wat ze verzetten.

Diplomatieke rel

Rutte is onderdeel geworden van diplomatieke ruzie tussen Frankrijk en Turkije, die draait om maatregelen die de Franse regering aankondigde na de moord op de Franse docent. De Turkse president Erdogan uitte zijn kritiek daarop in een tv-toespraak. “Wat is Macrons probleem met de islam en moslims?”, vroeg de Turkse president zich af. “Hij heeft psychische hulp nodig.” Erdogan stelt dat de Franse overheid bezig is met een heksenjacht tegen moslims.

Premier Rutte sprak steun uit voor zijn Franse ambtsgenoot. “De woorden van president Erdogan richting president Emmanuel Macron zijn niet acceptabel. Nederland blijft met Frankrijk pal voor de gemeenschappelijke waarden van de EU staan. Voor het vrije woord en tegen extremisme en radicalisme”, viel op Twitter te lezen.

Haagse raadsleden

Het Haagse raadslid van de Partij van de Eenheid, Arnoud van Doorn, zegt op Twitter die steun ‘schandalig‘ te vinden, Van Doorn riep daarbij op om Franse en Nederlandse producten te boycotten.

Daaropvolgend reageerde Richard de Mos van Hart voor Den Haag: “Als je wil polariseren op basis van het benoemen van het moslimextremisme dat leidde tot de brute moord op Samuel Paty, een leraar die nooit meer thuiskomt, dan ben je rijp voor Stichting Korrelatie! Walgelijk!”

Van Doorn vervolgens: “Ben je nou echt zo dom of doe je alsof? Wie praat hier onthoofden en extremisme goed? De protesten wereldwijd zijn gericht tegen de disproportionele maatregelen die Macron daarná nam: Het collectief straffen van een hele gemeenschap door de rechten van moslims in te perken.”