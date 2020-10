Wognumstraat opnieuw afgezet voor onderzoek in woning dode vrouw (35)

Hart voor Den Haag wil duidelijkheid over toekomstplannen Pier Scheveningen

De Wognumstraat in Leyenburg, waar zaterdag in een woning het lichaam van de 35-jarige Gita werd gevonden, is dinsdag door de politie opnieuw afgezet voor onderzoek. Dat meldt mediapartner Omroep West. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om de voortzetting van het huidige onderzoek.

Na de vondst afgelopen weekend is een 26-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Zijn rol in de zaak wordt onderzocht. De vrouw werd al meer dan twee weken vermist.

Bewoners van de Wognumstraat reageerden zondag geschokt op het nieuws dat er een lichaam was gevonden. Al snel bleek dat de bewoonster al sinds 9 oktober geen contact meer had gehad met haar familie. Volgens buurtbewoners wilde ze haar relatie verbreken.

Agenten waren een week eerder al in de woning geweest. Bij hun tweede bezoek afgelopen zaterdag werd het lichaam van de vrouw gevonden.

Voor het huis van de vrouw liggen inmiddels bloemen en er branden kaarsen.