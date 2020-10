286 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag, storing veroorzaakt vertekend beeld

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 286 meldingen bijgekomen van personen die positief getest zijn op het coronavirus. Landelijk gezien gaat het om 8123 nieuw gemelde positieve tests, dat is flink lager dan de afgelopen dagen het geval was. Het lage cijfer komt door een technische storing waar het instituut woensdag mee kampte. De gegevens van woensdag zijn niet compleet en geven daardoor een “een vertekend beeld”, zegt een woordvoerder.

Naast de nieuwe besmettingen is er in Den Haag sprake van vijf nieuw gemelde ziekenhuisopnames en vier nieuw gemelde overlijdens in Den Haag. Dat valt op te maken uit de cijfers rondom corona die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend heeft gemaakt.

Afgelopen zaterdag was er ook al een storing bij het RIVM. Die trof het systeem waarmee regionale gezondheidsdiensten hun informatie doorgeven aan het RIVM. Daardoor viel het aantal meldingen lager uit dan zonder storing het geval zou zijn geweest.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt toe

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen opgelopen tot 2374. Ook liggen twee patiënten in Duitse ziekenhuizen, waardoor het totaal aantal opgenomen patiënten op 2376 ligt. Dat zijn er 18 meer dan op dinsdag. Dat meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, schrijft mediapartner Omroep West.

Van de 2376 patiënten liggen er 545 op de intensive care, waaronder de twee patiënten in Duitsland. Dat zijn er 16 meer dan op dinsdag. Daarmee vormen coronapatiënten het merendeel van alle Nederlandse patiënten op de intensive care.