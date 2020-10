Bewoners overvallen in huis aan de Vaalrivierstraat, daders nemen kledingstukken mee

Adviesraad voor Sport: coronamaatregelen zorgen voor onvermijdelijke financiële gevolgen bij clubs

Nu de coronamaatregelen voor langere tijd blijven gelden is het voor Haagse sportclubs lastig om financieel gezond te blijven, dat stelt de Adviesraad voor Sport. In een brief gericht aan sportwethouder Hilbert Bredemeijer spreekt de adviesraad van onvermijdelijke financiële gevolgen voor de clubs, ze wil dat er een handreiking komt vanuit het stadsbestuur.

“De financiële compensatie, van de eerste 3 maanden huur in de lockdown periode, is een blijk van waardering voor de enorme inspanningen die de Haagse clubs doen om voor duizenden leden het trainen en competitiespel mogelijk te maken. Desondanks maakt de Adviesraad voor Sport zich zorgen over de financiële positie van de sportverenigingen”, zo schrijft men aan de wethouder.

De adviesraad oppert daarvoor een lokaal noodfonds wat sportclubs kan ondersteunen, dat fonds zou naast huur ook het wegvallen van sponsorgelden en kantine-inkomsten moeten compenseren. “De kosten blijven doorlopen; de inkomsten blijven achter.” Amsterdam en Rotterdam worden door de adviesraad aangehaald als steden waar al gemeentelijke steun wordt gegeven aan sportclubs. “Het is van groot belang dat de Haagse sportsector nu, in 2021 én daarna kan rekenen op passende steun van de gemeente bij het opvangen van de financiële klappen veroorzaakt door de coronacrisis.”

De gemeenteraad spreekt donderdag 29 oktober in de Commissie Samenleving onder meer over de sportplannen van het stadsbestuur.