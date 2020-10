Firma Mes maakte speciale theaterwandeling voor tijdens lockdown

Theatergroep Firma Mes heeft een theaterwandeling als podcast online gezet, die is bedoeld voor iedereen die zijn of haar dosis cultuur in deze tijden mist. De wandeling gaat dwars door de Stationsbuurt en behandelt het verlangen om te verdwijnen. ‘Word je daar ook soms bang van?’, vraagt de stem van de podcast halverwege de wandeling. ‘Dat ons leven van een oneindige reeks toevalligheden aan elkaar hangt? Puur om het feit dat je net rechtsaf sloeg in plaats van linksaf?’

De theaterwandeling heet De Affaire en werd een paar jaar geleden ook al gelopen, toen onder begeleiding van een gids. Toen de eerste lockdown kwam, en de theaters de deuren sloten, was dit voor het theatergezelschap de perfecte vorm om toch iets te maken voor hun publiek. Dus werden de route-aanwijzingen ingesproken en werd de podcast van drie kwartier op Spotify gezet. ‘Het is een audiotour over het verlangen om te verdwijnen’, vertelt regisseur Thomas Schoots. ‘Het begint traditioneel als een stadswandeling, die steeds meer filosofisch wordt.’

Om de route uit te stippelen, liep Schoots vele rondjes door Den Haag. ‘We wilden een centrale plek om te vertrekken, dat werd The Grey Space in The Middle, aan de Paviljoensgracht. Vanuit daar vonden we door middel van heel veel zelf lopen een route die interessant was en ook aansloot op de thema’s’, aldus Schoots. De buurt en zijn inwoners speelt ook een rol. ‘De vraag over verdwijnen hebben we aan veel buurtbewoners gesteld’, vertelt Schoots. Die buurtbewoners hoor je ook terug tijdens de wandeling. ‘Ik denk dat je als inwoner van Den Haag ook nieuwe plekken gaat ontdekken in de stad’

Schoots hoopt dat de deuren van de theaters snel weer opengaan, en zij weer voorstellingen mogen spelen voor meer dan dertig man. ‘Theater is jezelf onderdompelen en even uit de realiteit stappen. Dat kan moeilijk, maar dit is een manier waarop dat wel heel goed kan. Dat krijgen we ook terug: dat mensen dat bijzonder vinden’, besluit de regisseur.