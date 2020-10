‘Geen enkel raadslid zal tegen zonnepanelen zijn, maar het gaat om de plek’

Als het aan ondernemers op Scheveningen ligt dan wordt de parkeerplaats op het Zwarte Pad in de toekomst overdekt met zonnepanelen. “Je zit niemand in de weg en je kunt het combineren met laadpalen en je staat in de schaduw de hele dag”, zegt Hans van den Broek van The Shore in Haags Bakkie op Den Haag FM. “We hebben al een tijdje plannen -met Haagse paviljoenhouders- om te investeren in zonne-energie, maar we zoeken daar nog een goed dak voor. Veel van dat soort daken zijn niet zo voor handen op Scheveningen.”

Van den Broek betoogt op Den Haag FM dat de inzet van zonnepanelen goed kan zijn voor de ondernemers zelf en de natuur. “Het plan komt eigenlijk een beetje voort uit het besef dat we als paviljoenhouders verantwoordelijk zijn voor onze omgeving.” Ook het feit dat het in positieve zin meewerkt voor een lagere energierekening speelt mee. Daarnaast zorgt het plan volgens Van den Broek ook voor positieve aandacht voor de badplaats. “Je zet Scheveningen er ook nog mee in een goed daglicht.”

Voor het mogelijk maken van een overkapping van de parkeerplaats moet worden overlegd met Staatsbosbeheer, zij is eigenaar van het Zwarte Pad. Daarnaast wordt gezocht naar andere mogelijke locaties voor het plaatsen van zonnepanelen, een campagne daarvoor wordt later afgetrapt.

Haagse politiek

Het AD wist maandag te melden dat het plan op enig enthousiasme van de Haagse wethouders Saskia Bruines en Liesbeth van Tongeren kan rekenen. “Het is de moeite waard om er eens goed naar te kijken.” Coalitiepartij GroenLinks heeft juist een ander plan voor de parkeerplaats, zij wil dat het gebied terug wordt gegeven aan de natuur. “Ik vraag me af of het Zwarte Pad de best plek is om dat te doen”, zo reageert Van den Broek. “Ik denk dat geen enkel gemeenteraadslid het oneens is met het plaatsen van zonnepanelen, maar het gaat om de plek.”