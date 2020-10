Hart voor Den Haag wil aanpak van winkelleegstand, waar nodig met boetes

“Leegstand trekt meer leegstand aan en zorgt verloedering en criminaliteit. Het stadsbestuur moet dan ook, samen met de ondernemers, zo snel mogelijk in actie komen”, zegt Hart voor Den Haag (HvDH)-raadslid Ralf Sluijs, zijn partij komt daarom met het initiatiefvoorstel ‘Leegstandsmakelaar. Winkelleegstand te lijf in crisistijd’.

Een leegstandsmakelaar moet de winkelleegstand in de stad helpen tegen te gaan. “Die zou samen met ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen kijken of er andere winkels in die lege panden kunnen, of als dat niet mogelijk is woningen, waar veel behoefte aan is in Den Haag. We moeten daar gewoon eerlijk over zijn. De ‘gouden eeuw’ van de hoge omzet in winkelstraten is voorbij, we zitten al met te veel winkels in Den Haag en de trend is dat mensen steeds vaker online bestellen. Die online verkoop gaat ook doorzetten. Als je er een woongebied van maakt, is dat ook goed voor de ondernemers in die buurt.”

Ook stelt de partij een meldpunt voor waar het kan worden doorgegeven als er ergens in de stad sprake is van ‘bewuste leegstand’. “Wij willen dat dit wordt aangepakt. Je kan er boetes op zetten, zoals in Amsterdam. Die lopen daar op van 7.500 tot 20.000 euro.”