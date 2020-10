Horeca tot in december dicht: “Bij heel veel mensen is de bodem in zicht”

Tijdens het corona-persmoment van dinsdag wist minister Hugo de Jonge te vertellen dat de huidige coronamaatregelen tot in december gaan duren, en misschien wel iets langer. “Als je naar de cijfers kijkt was het niet een verassing dat ze het in vier weken zouden gaan halen”, zegt Maarten Hinloopen van Koninklijke Horeca afdeling Den Haag. “Bij heel veel mensen is de bodem in zicht.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Wat we in ieder geval weten is dat de huidige maatregelen veel langer nodig zijn. De verwachting is nu dat het in ieder geval nog tot in december duurt. Tot die tijd is het een kwestie van volhouden. Ook al zijn we het soms zat. We doen het met een goede reden. pic.twitter.com/9AQL2HFMXg — Hugo de Jonge (@hugodejonge) October 27, 2020

“De gevolgen van dit besluit voor de horecabranche zijn niet te overzien en dat terwijl de horeca niet de oorzaak is”, liet Koninklijke Horeca Nederland (KHN) direct na het persmoment weten. KHN roept het kabinet dringend op om ondernemers financieel tegemoet te komen en wil extra verbeteringen op de aangekondigde aanvullingen op het derde steunpakket. “100% sluiten = 100% vergoeden”, stelt KHN.

Tekst gaat verder onder tweet.

Vanavond maakten premier Rutte en minister De Jonge tijdens het persmoment bekend dat de huidige maatregelen tot in december worden verlengd. De verlenging van de sluiting betekent dat de financiële pijn voor de horeca nóg groter wordt. Zie https://t.co/Lfr3To1VDR pic.twitter.com/AjkibZfhmY — KHN (@KHN) October 27, 2020

“We zijn vooral teleurgesteld over wat gisteren bekendgemaakt is over het steunpakket”, zegt Hinloopen in Haags Bakkie op Den Haag FM. Hinloopen hoopt dat de steun wordt uitgebreid, in de Tweede Kamer wordt daar nog overgesproken. “Iedereen vond dat de horeca geholpen moest worden… Nou, kom maar op. De vorige lockdown heeft de horeca al heel veel gekost.”

“Ik had wel verwacht dat er fatsoenlijke steun zou komen voor de horeca, dat valt vooral echt tegen”, zegt Hinloopen. “Er is wel een tegemoetkoming in de vaste lasten, maar de pijn zit bij de kosten voor het personeel. Het pijnpunt zit bij de NOW-regeling, je moet het personeel voor 100% betalen, terwijl je maar 80% vergoed krijgt.” Ook is er het probleem dat een nieuwe NOW-regeling pas laat kan worden aangevraagd, daardoor moeten ondernemers kosten voorschieten: “Ik merk wel al dat mensen het personeel niet meer kunnen betalen. De regeling van nu kun je vanaf half november aanvragen, terwijl je al sinds oktober dicht bent. Ik denk dat het nu heel hard gaat.”

‘We hebben al een enorme klap gehad deze zomer’

Een sluiting tot in december zal volgens Hans van den Broek van The Shore op Scheveningen zwaar vallen bij ondernemers: “Dat zou natuurlijk desastreus zijn voor de horeca. We hebben al een enorme klap gehad deze zomer. We gaan nu een moeilijke periode in.” Van den Broek verwacht voor zijn onderneming minder grote problemen daar The Shore een seizoenbedrijf is. “Als ik me verplaats in een reguliere horecaondernemer, dan zou ik wel een beetje gaan zweten”, zegt Van den Broek op Den Haag FM. “Ik heb echt het gevoel dat we door een hoepeltje zijn gesprongen en dat het allemaal net goed is gegaan.”