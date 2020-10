Kabinet wil 25 sneltestlocaties, onder meer in Den Haag

Het kabinet wil het aantal testmogelijkheden flink verruimen, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Er komen onder meer 25 sneltestlocaties schrijft mediapartner Omroep West. De eerste locaties moeten eind volgende maand worden geopend.

Verder komen er zeven extra grote testlocaties waar naast de gewone test ook verscheidene soorten sneltesten worden aangeboden. Daarover wordt gesproken met Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven.

Ook gaat de GGD onderzoeken of er ook wijkgericht getest kan gaan worden. ‘Hierbij kunnen mobiele units helpen, door deze in te zetten op plekken waar de prevalentie hoog is en/of bij uitbraken’, schrijft de minister.

Militairen helpen

Voor al deze testlocaties is veel personeel nodig. Met het ministerie van Defensie heeft VWS afgesproken dat militairen in de opstartfase gaan helpen. Ook wordt met het bedrijfsleven samengewerkt voor het aanleggen van de nieuwe testlocaties.

‘Het opschalen van de basis testinfrastructuur moet er zo snel mogelijk toe leiden dat we voor alle mensen met klachten een doorlooptijd behalen van maximaal 2x 24 uur tussen het maken van een testafspraak en het ontvangen van de uitslag’, aldus De Jonge.

Thuistesten

Ook wil hij ook bedrijven en instellingen gaan helpen bij het sneltesten van het eigen personeel. Daarnaast komt er onderzoek naar thuistesten. De eerste proeven hiermee zullen niet eerder zijn dan in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Er worden op dit moment gemiddeld ruim 62.700 coronatest per dag afgenomen. Hij verwacht dat voor het einde van november 90.000 tests per dag worden gedaan. ‘Dit staat los van de introductie van sneltesten’, aldus De Jonge. Begin volgend jaar is het streven om 100.000 tot 130.000 testen per dag af te kunnen nemen.