Man (26) uit Zoetermeer langer vast voor mogelijke rol in dood Gita

Het voorarrest van een 26-jarige man uit Zoetermeer is met 14 dagen verlengd, dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man wordt ervan verdacht de 35-jarige Gita met geweld om het leven te hebben gebracht, schrijft mediapartner Omroep West. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag in een woning aan de Wognumstraat in Den Haag gevonden.

Maandag maakte de politie bekend dat de 26-jarige man was aangehouden in verband met het overlijden van de vrouw. Zaterdag werd het lichaam van Gita gevonden in haar woning aan de Wognumstraat in de Haagse wijk Leyenburg. Zij was op dat moment al twee weken vermist. Sinds 9 oktober had Gita geen contact meer met haar familie. Volgens buurtbewoners was ze van plan haar relatie te verbreken.

De woning van Gita werd al eerder door de politie bezocht: één week voordat zij gevonden werd. Tijdens hun tweede bezoek stuitte de politie op het lichaam van het slachtoffer. De voorkant van het huis van Gita is inmiddels een verzamelplaats geworden van bloemen, kaarten en kaarsjes.

Hoe de man verbonden is aan Gita, of welke rol hij mogelijk heeft gespeeld in haar dood wordt nog door de politie onderzocht.