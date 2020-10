PvdA en HSP: Steeds minder huismussen in Den Haag: ‘Tijd voor actie’

Het gaat slecht met de huismus in Den Haag. De groene halsbandparkiet en de houtduif hebben de huismus ingehaald in de top 10 van meest voorkomende vogels in de stad. Dat is zorgelijk vinden de PvdA en de Haagse Stadspartij omdat het teruglopen van het aantal mussen aangeeft dat de stadsnatuur er niet al te best voor staat. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Er moet meer gebeuren om de mussenpopulatie op te krikken, vinden de partijen.

Wie goed zoekt, kan ze nog vinden in Den Haag. Vooral langs de kust, op Scheveningen, Kijkduin en Duindorp zijn kolonies huismussen. Maar in de rest van de stad vliegen ze nog nauwelijks rond. De cijfers uit de vogeltelling in 2020 bevestigen dit. De huismus in Den Haag eindigde op een schamele 10e plek.

‘De mus komt nog onder de groene halsbandparkiet en de houtduif, terwijl de mus landelijk de lijst aanvoerde’, zegt PvdA-raadslid Janneke Holman. ‘Ook uit onderzoek in 2015 blijkt dat het aantal huismussen afneemt. Dat baart mij zorgen. De huismus is een van de meest aansprekende vogelsoorten in de stad en geeft een goed beeld van hoe het staat met onze stadsnatuur. Het is nu te rustig in de stad. Laat het vrolijke getjilp van de huismus terugkeren.’

Gebrek aan voedsel

Ook raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wil meer inzet om ervoor te zorgen dat de huismus terugkeert in de hele stad. ‘Er zijn verschillende redenen dat de huismus zich niet overal in Den Haag thuis voelt, zoals een gebrek aan voedsel en plekken om een nest te bouwen. Het zou goed zijn als het stadsbestuur hier meer aandacht aan geeft.’

Het is niet de eerste keer dat de gemeenteraad een lans breekt voor de huismus. In 2008 lanceerde oud-PvdA raadslid Willem Minderhout het plan ‘Wie de mus niet eert, is de ooievaar niet weerd’.

‘Tijd om plan weer uit de la te halen’

Sindsdien zijn er verschillende initiatieven geweest in de stad, zoals het plaatsen van nestkastjes rond de Gaslaan. Daar mag van Minderhout wel weer een tandje bij: ‘Tijd om mijn plan weer uit de la te halen. Daar staan nog genoeg ideeën in waar het stadsbestuur zo weer mee aan de slag kan om de huismussenpopulatie op te krikken.’

Woensdagavond gaan de PvdA en de Haagse Stadspartij aandacht vragen voor de huismus tijdens een debat in de gemeenteraad over de Nota Stadsnatuur.