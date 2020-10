Zeven bewonersinitiatieven krijgen subsidie voor overstap naar schone energie

Zeven bewonersinitiatieven krijgen subsidie van de gemeente Den Haag en ondersteuning van experts om de overstap te maken naar schone energie, onder de initiatieven wordt een half miljoen euro verdeeld.

“Samen maken we Den Haag klaar voor de duurzame toekomst. Het is zo ongelofelijk inspirerend om te zien dat deze mensen ondanks corona bij elkaar komen, samen met een plan komen en wij ze op weg kunnen helpen. Daar wordt de hele stad beter van”, aldus wethouder Liesbeth van Tongeren over de Energie uit de Wijk Challenge. De winnende plannen zijn erop gericht dat er binnen één jaar tastbare resultaten zijn.

Een onafhankelijke adviescommissie heeft de zeven winnende initiatieven gekozen uit negentien initiatieven, het gaat dan om de volgende initiatieven: Drietrapsraket Zeeheldenkwartier, Energie op ’t Dak (Bezuidenhout), Houtwijk in transitie, Samen voor duurzaamheid in de Heesterbuurt, Van Oranje(flats) naar Groen(e flats) (Scheveningen), Voorkom een airco (Ypenburg) en Zet de ketel op 55 graden in Regentesse- en Valkenboskwartier (ReVa). De overige initiatieven krijgen van de gemeente adviezen om toch stappen te kunnen zetten in het uitvoeren van hun projecten.