ADO-keeper Luuk Koopmans held van de avond na weergaloos doelpunt

Hij is met recht de held van de woensdagavond: Luuk Koopmans. De doelman van ADO Den Haag ging in de extra tijd van de bekerwedstrijd tegen Sparta Rotterdam bij een 0-1 achterstand mee naar voren en kopte op fenomenale wijze de gelijkmaker binnen, waardoor ADO een verlenging afdwong en uiteindelijk het duel won.

Op het moment dat ADO Den Haag ruim een half uur na zijn doelpunt na strafschoppen als winnaar van het veld stapt, kan Koopmans zijn geluk niet op. Tot ver na het fluitsignaal staat de doelman alle aanwezige pers te woord. ‘Toen de bal van mijn hoofd afging wist ik genoeg. Hij was gewoon perfect. Toen de bal erin ging, wist ik niet wat er gebeurde. Iedereen sprong op me. Nu na de wedstrijd realiseer ik me pas wat ik gedaan heb.’

Het doelpunt van de 27-jarige keeper laat de ADO Den Haag-fan terugdenken aan een zomermiddag in 2015. In de extra tijd van de wedstrijd ADO Den Haag – PSV ging doelman Martin Hansen mee naar voren. Hij scoorde met een hakbal de gelijkmaker.

Commentaar verslaggevers Omroep West en Den Haag FM

Hieronder kun je het commentaar beluisteren dat verslaggevers Jim van der Deijl en Pim Markering gaven op de radio tijdens het bizarre moment in de 94e minuut.