Bewonersparticipatie basis voor herinrichting Stationsbuurt

Zo’n 3 jaar na een bewonersbijeenkomst ging onlangs eindelijk de schop in de grond voor de herinrichting van de Kraijenhoffstraat en Jan Blankenstraat in de Haagse Stationsbuurt. De bewoners zijn er blij mee. Er komt meer groen, andere bestrating en nieuwe speeltoestellen. En volgens de bewoners is er ook echt geluisterd naar de wensen van de buurt.

Veel forensen gebruiken de beide straten nu vooral als doorsteek van en naar NS-station Hollands Spoor. En dat blijkt volgens een aantal buurtbewoners ook een oorzaak van overlast. Zo wordt regematig afval op straat gegooid, ligt de straat vol met sigarettenpeuken en leveren auto’s soms problemen op, zo vertellen buurtbewoners aan Den Haag FM.

Daarnaast wordt het aanzien van de straten bepaald door graffiti, achterstallig onderhoud aan de bestrating en versleten speeltoestellen. Kortom hoog tijd voor grondige renovatie, zo zeggen ook de kinderen die er dagelijks op straat te vinden zijn.

De herinrichtingswerkzaamheden in de Kraijenhoffstraat worden dit laatste kwartaal uitgevoerd. Sara, Inass en Souraya wonen in deze straat en vertellen enthousiast hoe hun straat eruit gaat zien en op welke manier zij hebben mogen meebeslissen over de speeltoestellen die in de nieuwe speeltuin gaan komen. Ook willen de kinderen graag de oude situatie laten zien door een bezoekje aan de Jan Blankenstraat, waar de werkzaamheden pas begin volgend jaar zullen worden uitgevoerd.

De plannen, wensen en ideeën die bij een aantal bewoners leefden over hun woonomgeving zijn samengebracht in de bewonersorganisatie Buurtstation. Maar, volgens Opbouwwerker Kersten Gans van ZebraWelzijn is er wel breder in de buurt geluisterd naar bewoners. Vervolgens heeft zij de bewoners gemotiveerd en begeleid in de communicatie naar de gemeente toe.

Uiteindelijk zal daarom straks vrijwel iedereen blij en tevreden zijn met de herinrichting en levert het voor de buurt twee mooie en schone straten op en een fijne woonomgeving. Op de vraag hoe je de straten dan zo kunt houden, antwoorden Sara, Inass en Souraya dat, als het allemaal mooi en netjes is, het makkelijker is om het zo te houden, dan dat het al een rotzooitje is.

Volgens Opbouwwerker Gans is dit project in ieder geval een zeer geslaagd voorbeeld van bewonersparticipatie voor de eigen woonomgeving. En ook de kinderen zijn straks hartstikke blij met hun nieuwe straat.