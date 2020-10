Kamer geschokt door nieuwe terreurdaad in Frankrijk

Gaslek Transvaal gedicht, ontruimde scholen worden vrijgegeven

Vanwege een gaslekkage aan de Beijersstraat in Transvaal werden donderdagochtend enkele gebouwen in de omgeving, waaronder twee scholen, uit voorzorg ontruimd. Rond 12.45 uur was het lek gedicht en konden de gebouwen vrijgegeven worden, meldt mediapartner Omroep West.

Het lek ontstond rond 10.45 uur tijdens werkzaamheden op straat. Volgens een woordvoerder van de brandweer was het gaslek groter dan in eerste instantie werd gedacht.

De scholen die vanwege het gaslek werden ontruimd, zijn het Pleysier College en basisschool Onze Wereld. De leerlingen werden opgevangen op een locatie in de buurt. ‘De ontruiming van de scholen is rustig verlopen’, laat de woordvoerder weten.

‘Scholen gaan ouders informeren’

Op dit moment doet de brandweer nog enkele laatste controles waarna de ontruimde gebouwen – de twee scholen, een appartementencomplex en een zaaltje – vrijgegeven worden. ‘De lessen op de scholen komen deze donderdag te vervallen. De scholen gaan zelf de ouders informeren over waar de kinderen opgehaald kunnen worden. Kinderen die niet opgehaald kunnen worden, worden door de school opgevangen.’

Volgens de brandweerwoordvoerder kan het nog wel enkele uren duren voordat de woningen in deze omgeving weer over gas kunnen beschikken. Daarover worden zij door Stedin geïnformeerd.