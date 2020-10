Vermiste 15-jarige Celine teruggevonden in woning in Den Haag

Gemeente zet coronabuffer van 133 miljoen in: huurkortingen voor Haagse Markt en strandpaviljoens

Met een coronabuffer van ruim 133 miljoen euro en een omvangrijk sociaal-economisch herstelplan zet het college zich in om Den Haag sterk uit de coronacrisis te laten komen. Dit stelt wethouder Anne Mulder (VVD, financiën) donderdag bij de presentatie van dit plan.

Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Den Haag heeft donderdag een stevig pakket aan maatregelen gepresenteerd om sterk uit de coronacrisis te komen. In het plan staan ruim 55 actiepunten. “De gemeente Den Haag helpt inwoners, ondernemers en instellingen met de directe gevolgen van de coronacrisis. Deze buffer en het sociaal-economisch herstelplan zijn het startschot voor het herstel op de langere termijn. Ook in tijden van crisis moet je als stad met elkaar blijven kijken waar je heen wil gaan”, zegt Mulder in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Doel van het herstelplan is om het fundament van de stad te verstevigen en tegelijkertijd acties uit te voeren die snel resultaat hebben. Daar is 40 miljoen euro voor vrijgemaakt. Zo heeft het college bijvoorbeeld besloten dat de gemeente in een aantal gevallen een steunpakket in de vorm van huurkortingen vaststelt voor gebruikers/huurders van gemeentelijk vastgoed. Dit gaat onder meer gelden voor marktondernemers van de Haagse Markt, horeca, strandpaviljoenhouders, sportverenigingen, sporthallen en zwembaden.

Luister hier naar het interview met wethouder Anne Mulder op Den Haag FM

“Met een coronabuffer van ruim 133 miljoen euro en een omvangrijk sociaal-economisch herstelplan zet het college zich in om Den Haag sterk uit de crisis te laten komen”, aldus Mulder.

“Prachtige initiatieven”

De keuze voor de extra acties vloeit voort uit de maatschappelijke impactanalyse van de coronacrisis. Hieruit blijkt bijvoorbeeld niet alleen dat het werkloosheidcijfer sterk oploopt, maar ook dat met name de meest kwetsbaren (mensen met een slechte gezondheid, een laag inkomen en een lage opleiding) het zwaarst getroffen worden door de crisis, net als jongeren.

Het college is zich ervan bewust dat met name jongeren ook perspectief moeten houden. Zij worden onevenredig hard geraakt met verlies van banen en stageplekken en lopen kans op onderwijsachterstanden met alle gevolgen voor hun toekomst. Dat in combinatie met het verlies aan mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding leidt tot een aanzienlijke groei in mentale klachten en isolement en draagt soms bij aan baldadigheid of (ergere) overlast. Daar is extra aandacht voor in het sociaal-economisch herstelplan.

Vernieuwing aanjagen

Mulder: “De gevolgen van de coronacrisis zijn groot, dus daadkracht vanuit de gemeente is nodig. Tegelijkertijd zien we ook dat inwoners en ondernemer heel veerkrachtig zijn. Dat er prachtige initiatieven zijn: sociale initiatieven, buurtinitiatieven, maar ook initiatieven van ondernemers die zeer creatief met grote tegenslagen omgaan.”

De coronacrisis stelt ondernemers in Den Haag voor nieuwe uitdagingen. Bedrijven passen zich aan aan de nieuwe maatregelen en moeten kijken naar nieuwe mogelijkheden om geld te blijven verdienen. De gemeente ondersteunt ondernemers door de gemeentelijke dienstverlening via bijvoorbeeld het Ondernemersportaal te versterken voor alle ondernemers: van zzp’ers tot mkb’ers en familiebedrijven. Ook wordt de basis van de Haagse economie breder. Dat betekent dat de stad minder afhankelijk wordt van sectoren die het in deze tijden minder goed doen en dat andere sectoren worden versterkt, zoals de maakindustrie, de zorg en gezondheid en de bouw. De vernieuwing van de economie jagen we aan door kennis, technologie en innovatie te stimuleren, want investeren in de economie van de toekomst is van groot belang voor het behoud en de groei van werkgelegenheid.

Realistisch

“We kiezen om investerend door de crisis te gaan, met aandacht voor ondernemers en met aandacht voor jongeren. We hebben een stevige investeringsagenda, maar we moeten realistisch zijn”, zegt Mulder.

“Niet alle gevolgen van de corona-crisis kunnen wij oplossen en zeker niet alleen. Onze beste kans op herstel en vooruitgang is als we dit als gemeente samen doen met de inwoners van Den Haag, de ondernemers en de instellingen. We hebben daarnaast natuurlijk ook forse investeringen van regio, Rijk en Europa nodig. We moeten op financiële steun van het Rijk kunnen rekenen om de maatschappelijke en economische gevolgen van de crisis te kunnen dragen en te kunnen werken aan herstel.”