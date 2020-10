Inventaris legendarisch Indisch restaurant Garoeda onder de hamer

De inventaris van het legendarische Indische restaurant Garoeda in Den Haag, dat recentelijk failliet werd verklaard, wordt in opdracht van de curator geveild. Het bankroet was landelijk nieuws: het restaurant, tussen Paleis Noordeinde en het Binnenhof gelegen, ontving tientallen jaren allerlei kopstukken en veel mensen die nog in het toenmalige Nederlands-Indië hadden gewoond.

Ook anderen snoven er nog graag wat van de sfeer van de vroegere kolonie op. Het restaurant aan de Kneuterdijk werd in 1949 opgericht, het jaar waarin de souvereiniteitsoverdracht werd getekend.

Wie een herinnering aan Garoeda in huis wil halen, kan op de veiling voor van alles terecht: van ijskasten en kookgerei tot tafels en stoelen en van serviezen tot hoofddeksels van het personeel.

Ook de kunstcollectie komt onder de hamer: schilderijen van Indonesische landschappen, prenten, een groot Ikat doek met daarop mythische figuren en krokodillen, een gong versierd met fabeldieren, planten en bloemen én natuurlijk Garoedabeelden. Het restaurant werd vernoemd naar het rijdier van de hindoegod Vinshnoe: Garoeda, een mythisch wezen dat deels mens, deels adelaar is.

De online veilingen bij BVA Auctions beginnen maandag