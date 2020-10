Vermiste 15-jarige Celine teruggevonden in woning in Den Haag

De 15-jarige Celine uit het Brabantse Berghem is aangetroffen in een woning in Den Haag. Een Hagenaar van 31 is opgepakt voor haar vermissing, meldt de politie donderdag. Net na middernacht werd al duidelijk dat het meisje, dat sinds vrijdag werd vermist, woensdagavond laat ongedeerd was teruggevonden en dat een verdachte was aangehouden. Celine had geen zichtbaar letsel toen de politie haar vond.

Eerder op woensdag werd een Amber Alert uitgegeven voor de vermissing van Celine. Volgens de politie was zij mogelijk in levensgevaar en in “zorgwekkend gezelschap”. Ze zou vrijdag rond 17.30 uur door een onbekende man vlakbij haar woning in Berghem zijn opgepikt en vervolgens zijn weggereden in een geelgroene Kia Picanto. Sindsdien werd Celine niet meer gezien en was er geen contact meer met haar.

De politie startte vrijdag een groot onderzoek. Zo kon een concreet beeld worden gevormd van wie de verdachte was. Door tips die binnenkwamen na het Amber Alert dat woensdag werd verstuurd, kon de politie zijn verblijfplaats vinden. Het onderzoeksteam probeert nu uit te zoeken wat er de afgelopen dagen is gebeurd en waar Celine is geweest.

De familie is “zielsgelukkig, opgelucht en ongelooflijk blij” dat Celine weer veilig is en in de loop van de nacht is herenigd met haar dierbaren. De familie zegt van verschillende kanten enorm veel steun en hulp te hebben gehad bij de zoektocht. In het bijzonder wordt het onderzoeksteam van de politie bedankt “dat 24/7 alles in het werk heeft gesteld om Celine zo snel mogelijk weer terug te vinden”.

“De familie begrijpt dat er veel vragen zijn, maar vraagt iedereen om – ook in het belang van Celine – te blijven bij de feiten en het verdere onderzoek van de politie verder af te wachten”, staat in een verklaring, waarin ook om rust en privacy wordt gevraagd.