Voor het eerst in bijna 10 jaar nieuwe campagne tegen roken

De overheid lanceert voor het eerst in bijna tien jaar weer een grote landelijke campagne om te stoppen met roken. De campagne ‘PUUR rookvrij’ wil rokers aanzetten tot een serieuze stoppoging, “net zo lang tot ze definitief gestopt zijn”, maakte staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) bekend.

De campagne is een afspraak in het zogeheten Nationaal Preventieakkoord, dat streeft naar een rookvrije generatie in 2040. “Veel rokers denken aan stoppen. Met deze nieuwe campagne willen we hen de hand reiken om dat ook voor elkaar te krijgen. Positieve motivatie staat centraal in de campagne”, zegt Blokhuis. Zo moet de campagne rokers laten nadenken over hun leven als niet-roker. “Een leven met een betere gezondheid, minder stress, een betere conditie, een mooiere huid, en een schoner gebit”.

PUUR staat volgens de staatssecretaris voor zuiver en gezonder leven, vrij van sigaretten. Ook verwijst het naar mensen die puur voor de kinderen of puur voor hun gezondheid stoppen.

De campagne start volgende maand en heeft een looptijd van een aantal jaren.