Actieplan moet overlast op Scheveningen beperken: ‘Het is nu aan de burgemeester’

Scheveningen kreeg afgelopen zomer flink te kampen met overlast. Bewoners en politici steken daarom nu al de koppen bijeen, om ervoor te zorgen dat dit scenario in de zomer van 2021 niet herhaalt wordt. ‘Door mond-tot-mond-reclame is het echt misgegaan.’

Straatraces, intensief lachgasgebruik, mensen die kamperen op het strand, mensen die poepen in portieken: de lijst van overlastmeldingen is lang en divers. Buurtbewoner Roos Padmos woont al jaren in Scheveningen en richtte de Facebookpagina Overlast op Scheveningen op. ‘Het was heel moeilijk om de overlast te melden. De Facebookpagina werd daarom een soort gemeenschap om te laten zien wát er speelde, anders geloof je het gewoon niet.’

Zomers zijn over het algemeen druk op Scheveningen. Dat weten de buurtbewoners. ‘Wij houden van drukte en reuring’, aldus Padmos. Maar zo druk als afgelopen zomer, zag Padmos het nooit. ‘Denk dat de coronacrisis een grote rol daarin heeft gespeeld. Mensen bleven thuis en gingen op pad in de regio.’ Scheveningen werd daardoor al snel populair in bepaalde kringen. ‘Er kwamen mensen die een dagje lachgas kwamen gebruiken, zelfs uit Duitsland kwamen mensen naar Scheveningen toe. In de mond-op-mond-reclame zijn echt dingen misgegaan.’

Actieplan

Dennis Groenewold van D66 herkent, als inwoner van Scheveningen, de problemen ook. ‘Het was absurd, en dit is maar het tipje van de ijsberg’, vertelt Groenewold. Hij heeft daarom een actieplan opgesteld om te voorkomen dat volgende zomer Scheveningen weer vol lachgaspatronen en bandensporen ligt. Zo staat de flexibele inzet van de politie op het programma. ‘Als je bij de politie werkt op Scheveningen, dan moet je er zijn in de zomer. Er zullen genoeg agenten zijn die dat als een uitdaging zien en dan aan de bak willen.’

Roos Padmos en Dennis Groenewold. Tekst gaat verder onder foto’s.

Andere actiepunten is om ervoor te zorgen dat buurtbewoners weten waar ze overlast moeten melden. ‘Dat is voor veel bewoners nu onduidelijk’, aldus Groenewold. Ook de ronkende auto’s worden aangepakt, door middel van flitspalen die het aantal decibel meten. ‘Daar word ik enthousiast van’, vertelt buurtbewoonster Roos Padmos.

Parkeren

Wethouder Robert van Asten wil parkeren in het dorp voor toeristen verbieden: als je van buitenaf komt, moet je in de grote parkeergarages je auto parkeren. ‘Ik denk dat dat echt gaat helpen’, aldus Padmos. Dit parkeerplan moet nog hier en daar bijgeschaafd worden. ‘Horecaondernemers die bij zulke garages zitten zijn enthousiaster, dan degene die niet bij een grote garage zitten’, vertelt Groenewold.

Het actieplan is ingeleverd. ‘Het is nu aan de burgemeester’, volgens Groenewold. Roos Padmos hoopt vooral dat ‘de oude zomer’ weer terugkomt. ‘Ik zit heel graag op een bankje mensen te kijken. Maar dat zijn de toeristen die je wil, niet alleen de gastjes die rondhangen in een auto.’