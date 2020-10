Wethouder Balster: ‘Rapport-Roemer over arbeidsmigranten legt vinger op de zere plek’

College schiet plannen voor nieuwbouw Sunny Court af

Het college van burgemeesters en wethouders zet een streep door de plannen om op Sunny Court hoge nieuwbouwwoningen te bouwen. Dit blijkt na schriftelijke vragen van meerdere politieke partijen aan het college.

Ter hoogte van de Obrechtstraat ligt een binnenterrein met Sunny Court, bestaande uit een parkje en een kantoorgebouw. Er waren plannen om dit kantoorgebouw te slopen en er hogere nieuwbouwwoningen neer te zetten. Zes nieuwe woningen zouden er moeten komen.

Deze plannen leidde tot grote zorgen onder de omwonenden. Volgens hen zouden de plannen ten koste gaan van rust en het groen in Sunny Court. Dat was de reden voor D66, Partij voor de Dieren, Groenlinks en VVD om vragen te stellen aan het college van burgemeesters en wethouders.

‘Ondanks de goede inspanningen en bedoelingen van de initiatiefnemer leven er toch een aantal grote zorgen bij de buurt, met name met betrekking op het groen en (parkeer)overlast. Daarom ziet het college op dit moment te weinig draagvlak om verder mee te werken aan deze ontwikkeling’, aldus het college in de brief.

Eerder deze maand zamelde buurtbewoners bijna 1400 handtekeningen in tegen de bouwplannen.