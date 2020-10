Eerste Kamerlid Rik Janssen (SP) in Spuigasten over spoedwet

Inzamelactie voor Paard-beveiliger Rachid al ruim over de helft

Er is al ruim zevenduizend euro ingezameld voor Rachid, de beveiliger van het Paard. Hij kampt met de ziekte kanker en moet naar Duitsland voor een speciale behandeling. De poptempel startte daarom drie dagen geleden een crowdfundactie voor Rachid, om hem een financiële steun in de rug te geven.

Rachid staat sinds 2010 als beveiliger bij de ingang van Het Paard. ‘Een sympathieke beveiliger uit duizenden die van nature gastvrij, oprecht vriendelijk is en tevens kracht en rust uitstraalt’, schrijft de initiatiefnemer. In 2017 kreeg Rachid kanker, maar genas. Nu is de ziekte terug en volgt hij in Duitsland een speciaal, medisch traject.

De medische kosten van deze speciale behandeling zijn gedekt, daarvoor ging Rachid met de pet rond in zijn eigen omgeving. Maar, omdat Rachid langere tijd niet kan werken wil Het Paard hem financieel steunen. ‘Om Rachid, zijn vrouw en hun vier kinderen in deze moeilijke periode een financiële buffer te bieden zodat ze in ieder geval met één grote zorg minder naar de toekomst kunnen kijken’, aldus Het Paard.

Het poppodium wil in totaal twaalfduizend euro ophalen voor de beveiliger. Drie dagen na de start van crowdfundactie staat de teller op 7.285 euro. Meer informatie over de crowdfundactie: klik hier.