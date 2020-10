Jarenlange celstraffen geëist voor overval op marktonderneemster

De 57-jarige bewoonster van het huis aan de Kornoeljelaan was op 13 januari net thuis, toen er op het raam werd geklopt. Er stond een man in een geel hesje voor de deur, die een pakket bij zich had. Toen de vrouw de deur opendeed, stormde de zogenaamde bezorger samen met een andere man naar binnen. Ze dreigden met een vuurwapen en bonden de vrouw vast met tape en tiewraps, waarmee ze tot bloedens toe werd vastgesnoerd.

De overvallers vroegen om ‘de lijs’, een term die wordt gebruikt voor de dagopbrengst van de markt. Daaruit leidde de vrouw af dat de mannen wisten dat zij op de markt werkt. Maar ze had de opbrengst die dag niet mee naar huis genomen. Intussen kwam de zoon van de vrouw thuis en ook hij werd bedreigd. Uiteindelijk vertrokken de overvallers met een sieradenkluisje.

Vingerafdrukken op pakketje

Het opsporingsprogramma Team West besteedde aandacht aan de overval. Eind april hield de politie drie verdachten aan. Twee Hagenaars van 25 en 43 jaar zijn volgens het OM in de woning geweest tijdens de overval. Zij hoorden donderdag vijf jaar cel tegen zich eisen. De 43-jarige man kon onder meer door sporenonderzoek aan de overval worden gelinkt. Zijn vingerafdrukken stonden op de doos die zogenaamd als pakketje werd aangeboden. Ook zaten zijn sporen op de tiewraps.

Getuigen hadden de twee overvallers al ruim voor de overval in de buurt gezien. Ook konden ze vertellen in welke auto ze waren gekomen en weer vertrokken. Die bleek gehuurd te zijn. De huurder was de 25-jarige Hagenaar. Hij schreef een dag later een review over de auto op internet. Volgens het OM past hij in het signalement van de tweede overvaller.

‘Overval was voorbereid’

De derde verdachte die terechtstond, is een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is niet in de woning geweest, omdat het slachtoffer hem dan zou herkennen. Hij was namelijk de vriend van een van haar medewerksters. Die 27-jarige vrouw wist wat er zou gaan gebeuren en heeft haar vriend uitgebreid voorzien van informatie, zegt het OM. ‘Een maand lang hadden ze geregeld gesprekken over met wie ze die dag aan het werk was, hoe laat haar baas naar huis ging en meer van die dingen.’ De vrouw zal zich op een later moment nog voor de rechter moeten verantwoorden.

Verder zegt het OM dat de 22-jarige man in de maand voor de overval uitvoerig appte met de andere verdachten. Ook zou hij samen met de 25-jarige man op voorverkenning zijn geweest en deelde hij opdrachten uit voor bijvoorbeeld het regelen van de auto of de tiewraps. Tegen deze man eiste de officier van justitie zes jaar cel.

Grote impact

Het slachtoffer vraagt om een schadevergoeding, omdat ze volgens het OM doodsangsten heeft uitgestaan, ook omdat haar zoon tijdens de overval thuis kwam. ‘De overval heeft grote impact gehad en een enorme inbreuk gemaakt op hun gevoel van veiligheid in hun eigen huis.’