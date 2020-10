STRAATVRAAG: 30 km per uur? ‘Dat is echt veel te traag!’

Pop-up store vol Haagse producten geopend in de Gravenstraat

Geen groengele producten, geen Haagse skyline, maar producten die je daadwerkelijk in het dagelijks leven gebruikt. Dat is de gedachtegang achter de nieuwe pop-up store The Hague Finest, aan de Gravenstraat. De tijdelijke winkel is een initiatief van Lex Rijkers Meinen, bekend van het platform Den Haag To Go.

Het idee voor een winkel werd al een paar jaar geleden geboren in het hoofd van Rijkers Meinen. ‘Met Den Haag To Go schrijven we over de stad, over waar je heen kunt’, legt Rijkers Meinen uit. ‘We kregen best veel verzoeken op het gebied van: “ik maak een tof product. Kunnen jullie daar iets over schrijven?”, maar dat vonden wij vrij lastig, omdat het niet fysiek verkrijgbaar was.”

Met de winkel komt daar verandering in. Alle producten die verkocht worden, zijn in Den Haag geproduceerd, zelfs de Coffee To Go: met melk van Menken en koffiebonen van Single Estate: ‘Het bakje dat je drinkt, wordt daadwerkelijk in de buurt geproduceerd.’

Tekst gaat verder onder foto.





Bij ieder product staat ook een informatiekaart. Daarop vind je meer informatie over waar het product precies vandaan komt en hoe het is gemaakt. ‘We brengen zo een stukje lokaal weer terug in de stad. Het zijn nu alleen de grote die regeren. Eigenlijk is dit de VVV-winkel waarop je hoopt, waar de stad trots op is.’

Rijkers Meinen heeft voorlopig voor drie maanden de sleutel van het winkelpand. Tot die tijd kun je bij hem terecht voor échte Haagse producten van donderdag tot en met zondag, tussen 11.00 uur en 19.00 uur.

En mocht je nou zelf een product hebben dat je graag in de winkel terugziet, daar hangen wat spelregels aan. ‘Wij zijn zelf de curator, wij bepalen wat er in komt en daar zit een bepaalde gedachtegang achter. Dus wij willen dingen die in een duurzame hoek zijn gemaakt en echt uit Den Haag komen.’